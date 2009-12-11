Чтобы не было молочных войн

Перспективы запуска Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана - главная тема встречи премьеров трёх стран в Санкт-Петербурге.

На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС главы правительств планируют, в частности, подписать Соглашение об осново полагающих принципах валютной политики государств-членов ЕврАзЭС. Согласовать концепцию продовольственной безопасности.

На обсуждение выносятся и такие вопросы функционирования Таможенного союза, как сфера косвенных налогов, техническое регулирование, а также меры ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

- Там будут обсуждать самые главные вопросы, направленные на развитие Таможенного союза. Это Соглашение по техническому регулированию, чтобы у нас не было молочных войн и тому подобных. Чтобы технические требования, которые предъявляют органы Госстандарта, органа Минздрава, в России – Роспотребнадзора, были абсолютно одинаковы.



В Санкт-Петербурге сегодня будет заседать и Комиссия Таможенного союза. Делегации Беларуси, Казахстана и России рассмотрят вопросы об унификации торгового режима, а также переговорного процесса по присоединению к ВТО.

А белорусский парламент завершает ратификацию документов по Таможенному союзу. Сегодня сенаторы рассмотрят протоколы о предоставлении тарифных льгот, об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, об условиях и механизме применения тарифных квот и другие. Ранее этот пакет документов был ратифицирован Палатой представителей Национального собрания. Все соглашения прошли серьезную экспертизу, они базируются на основах международного права, по ряду позиций найдены компромиссные решения.