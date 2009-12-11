Прямой эфир

Чтобы не было молочных войн

11 декабря 2009 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Перспективы запуска Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана - главная тема встречи премьеров трёх стран в Санкт-Петербурге.

На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС главы правительств   планируют, в частности,   подписать  Соглашение  об  осново полагающих  принципах  валютной   политики государств-членов ЕврАзЭС.  Согласовать концепцию продовольственной безопасности.

На обсуждение выносятся и  такие вопросы функционирования Таможенного союза, как сфера косвенных налогов,  техническое регулирование,    а   также   меры    ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
- Там будут обсуждать самые главные вопросы, направленные на развитие Таможенного союза. Это Соглашение по техническому регулированию, чтобы у нас не было молочных войн и тому подобных. Чтобы технические требования, которые предъявляют органы Госстандарта, органа Минздрава, в России – Роспотребнадзора, были абсолютно одинаковы.

В Санкт-Петербурге сегодня будет заседать и Комиссия Таможенного союза.  Делегации Беларуси, Казахстана и России рассмотрят вопросы об унификации торгового режима, а также  переговорного процесса по присоединению к ВТО.

А белорусский парламент завершает ратификацию документов по Таможенному союзу. Сегодня сенаторы рассмотрят протоколы о предоставлении тарифных льгот, об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, об условиях и механизме применения тарифных квот и другие. Ранее этот пакет документов был ратифицирован Палатой представителей Национального собрания. Все соглашения прошли серьезную экспертизу, они базируются на основах международного права, по ряду позиций найдены компромиссные решения.

Другие новости рубрики

Все новости
11 декабря 2009 09:02

Александр Лукашенко: Мы планомерно проводим согласованную внешнюю политику

Президенты Беларуси и России встретились в формате «один на один»
10 декабря 2009 14:43

Президенты Беларуси и России встретились в формате «один на один»

10 декабря 2009 10:31

МИД: в отношениях Беларуси и НАТО нет никаких проблем