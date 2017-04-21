«Чтобы и автолавка, если нет магазина, приехала»: Президент Беларуси рассказал, как решить проблемы малых деревень

Новости Беларуси. 21 апреля Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Форматом мероприятия предусмотрено и общение Президента с приглашенными в Овальный зал. Традиционно, завершив выступление, глава государства отвечает на вопросы депутатов. Их в этот раз прозвучало немало.

Возможно ли расширении географии действия безвизового режима? И как решить проблемы малых деревень? В последнем вопросе, уверен Президент, идти нужно от жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый уровень села – это агрогородки. Второй уровень – это бывшие центры хозяйств. Там инфраструктура есть, дороги, подъезды и так далее. Эти деревни не умрут, мне кажется, и умереть не должны. Поэтому поставлена задача всем: чтобы нам ни стоило, сохранить вот эти бывшие центры. И третий уровень – это деревни, которые были и есть и в нынешних объединенных хозяйствах сельскохозяйственных, и в бывших колхозах, совхозах. Так называемые неперспективные. Конечно, у нас нет средств, чтобы их развивать там. Мы просто должны обеспечить людям там нормальную жизнь, чтобы и автолавка, если нет магазина, приехала, чтобы медицинский работник пришел, если нет ФАПа. И так далее. А если появятся такие богатые люди, которые родились в этих деревеньках, пусть они вложат деньги, восстановят свой отчий дома и приезжают туда хотя бы отдыхать. И таких деревень уже десятки. Я лично этот процесс поддерживаю.