Что такое «Меркози», и почему Дэвид Кэмерон не поддержит новый европейский договор?

Более важные вопросы — и это, действительно, вопросы безопасности — обсуждали в конце недели на саммите Евросоюза в Брюсселе. Как спасти Еврозону, а, может быть, уже и Евросоюз, задумались, в первую очередь, ведущие страны Европы. А в результате — поссорились. Великобритания не поддержала Германию и Францию.

Французы на этой неделе как никогда следили за политическими, а, вернее, за поэтическими новостями. В преддверие саммита ЕС на политической арене Евросоюза появился новый, но серьёзный игрок — «Меркози». Так иронично журналисты прозвали союз Меркель с Саркози, который еще из-за весьма тесного общения в последнее время называют ещё и «браком по расчёту». Дуэт говорит в унисон и показывает кто в Европе хозяин.

Но оказалось, что не все так просто. План «Меркози» по спасению Еврозоны через резкое ужесточение экономики и штрафные санкции к нарушителям бюджетной дисциплины наткнулся на сопротивление Великобритании. Больше часа дуэт Саркози-Меркель уговаривали премьер-министра Камерона поддержать их план спасения евро и Евросоюза. Камерон остался непреклонен.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Если я не увижу адекватных выгод для Британии от нового европейского договора, я не подпишу его.

Вето Камерона означает, что 8 декабря в Евросоюзе произошел раскол. Это может привести к распаду ЕС. Парадокс истории: именно 8 декабря распался Советский Союз и было образовано СНГ. Нынешние европейские переговоры тянут на рекорд. Времени за ужином у Меркель и Саркози не хватило, пришлось доказывать всю ночь и спасать не сколько ЕС, сколько евро. На саммите договорились о создании по сути нового альянса и бюджетного пакта. В него войдут 17 стран зоны евро и еще шесть государств Евросоюза. Остальные четыре могут остаться вообще за бортом Евросоюза или перейти в разряд второстепенных. На этой неделе стало известно, что европейские центробанки уже готовятся к возможному выходу из зоны евро. И тогда из оборота исчезнут евроценты с изображением Марианны — символа Франции. И это не единственная потеря.