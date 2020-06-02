Что противоречит белорусской политической традиции? Мнение Андрея Савиных

Что противоречит белорусской политической традиции? Мнением в беседе с корреспондентом СТВ поделился председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президентская политическая кампания является очень серьёзным и сложным процессом. Конечно, с ней связаны и определённые политические ожидания, которые вызывают волнения в обществе, определённое невзаимопонимание. Часто такие вещи могут использоваться деструктивными элементами для дестабилизации ситуации в стране. Я убеждён, что это противоречит белорусской политической традиции. Убеждён, что все эти тенденции носят краткосрочный характер и не нанесут серьёзного ущерба.