Что нас ждет после принятия Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку?

Мозговой штурм 2,5 тысяч делегатов IV Всебелорусского народного собрания закончился принятием Программы социально-экономического развития страны. За два дня было определено, в каком направлении пять ближайших лет будет двигаться страна и как это скажется на кошельках белорусов. Документ, действительно, касается каждого.

Главная цель программы – рост благосостояния людей. Основной принцип – чем богаче человек, тем богаче страна. Ориентиры – европейские государства.

К 2015 году планируется довести среднюю зарплату по стране к эквиваленту тысячи долларов. Одновременно будут повышаться и пенсии. При этом пенсионный возраст увеличивать не собираются.

Михаил Мясникович, председатель президиума НАН Беларуси:

Никогда в своей истории Беларусь не ставила такой сложной задачи, как сегодня. Обеспечить прирост экономики на две трети. При чем уже к достаточно высокому уровню.

Экономика Беларуси созрела для обновления. Ей предстоит стать более наукоемкой. Это когда ставка делается на инновационный продукт с высокой добавленной стоимостью. Запланировано создать один миллион таких рабочих мест, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». При этом треть уже существующих модернизируют в соответствии с современными реалиями. Конкурировать на внешних рынках Беларуси будет легче. Обновится экономика и за счет частного бизнеса. Зеленый коридор откроется для предпринимателей и фермеров.

Михаил Русый, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На следующее пятилетие задача еще более грандиозная, потому что каждый прирост молока, мяса – это экспортный потенциал.

Мы планируем, что к 2015 году мы выйдем на $7 млрд экспортной продукции.

Сельское хозяйство за счет внедрения новейших технологий и создания больших специализированных холдингов полностью уйдет от дотаций и станет высокорентабельным. Объемы получаемого продовольствия вырастут почти наполовину. В предстоящую пятилетку промышленность удвоит мощности своих производств.

То же самое ожидает и строительную сферу. В стране появятся три новых цементных линии. Строить будут быстрее и дешевле. К 2015 году уровень обеспеченности жильем в расчете на одного белоруса составит не менее 27-28 кв. метров.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Мы должны будем к 2015 году строить порядка 9-10 млн кв. метров жилья. Задача очень серьезная, основательная, но тот фундамент, который мы заложили в уходящем пятилетии, позволяет нам рассчитывать, что эти параметры будут достигнуты.

Отечественная экономика сохранит социальную составляющую, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многодетные семьи гарантировано будут получать бесплатные квартиры. Матерям увеличат пособия по рождению и уход за ребенком. Запланировано введение социального страхования от безработицы. Медицина останется общедоступной и бесплатной. При этом техническое оснащение больниц будет соответствовать уровню развитых стран.

Александр Лапусто, главный врач солигорской Центральной районной больницы:

С каждым годом все меньше людей выезжает лечиться за рубеж. Все больше к нам приезжают.

Медицина будет развиваться дальше.

К концу пятилетки экономический уровень развития Беларуси будет сопоставим со среднеевропейской страной.