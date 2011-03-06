Что думают об участниках беспорядков 19 декабря в Минске простые россияне и белорусы

На неделе суд вынес приговор трем фигурантам по делу о беспорядках в Минске 19 декабря. Подсудимые Молчанов, Новик и Отрощенков приговорены к срокам от 3 до 4 лет лишения свободы. Все они были опознаны на видеозаписях, сделанных во время погромов. Их участие в беспорядках подтвердили и показания свидетелей.

А вот в заседании по делу россиян Гапонова и Бреуса объявлен перерыв до 10 марта. Это время нужно, чтобы подсудимые ознакомились с новым обвинением, оглашенным во вторник. Все это время в самой России, а вернее в Москве, Бреуса и Гапонова пытаются сделать главными ньюсмейкерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ощущение дежавю многих посетило еще до начала судебного заседания. Впрочем, за этим штурмом [в здание суда Фрунзенского района] и Александр Отрощенков, и Дмитрий Новик, и Александр Молчанов теперь наблюдают лишь со стороны. Все трое подсудимых были опознаны на видеозаписях беспорядков 19 декабря.

Вот, к примеру, пресс-секретарь одного из экс-кандидатов в Президенты Беларуси. Александр Отрощенков долго пытался убедить следствие, что к Дому правительства пришел исключительно из журналистского интереса. Но в итоге человек, который, казалось бы, как никто другой должен знать цену фактам, не согласился ни с показаниями свидетелей, ни с очевидными доказательствами.

Вердикт суда — 4 года лишения свободы. А на этих кадрах уже Дмитрий Новик. Обвинение насчитало не менее 20 ударов в дверь Дома правительства. Причем демонстрировал свою агрессивность молодой человек, совсем не стесняясь десятков видеокамер. Уже потом он сам признался, что таким пробивным способом пытался получить статус политбеженца. Вот только письмо к американскому дипломату Майклу Скэнлану, по словам самого Новика, к счастью, так и осталось без ответа.

Дмитрий Новик, участник беспорядков 19 декабря:

Эти мои поползновения и стремления могли привести к гораздо более серьезным для меня последствиям, чем они имеют место быть сейчас. Речь могла идти о попытке шпионажа. Ни на одну демонстрацию я больше уже не пойду. Это совершенно точно я для себя решил.

Ценой такого решения стал приговор в 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Впрочем, Александру Молчанову решение уголовной арифметики далось не намного легче. Поздним вечером 19 декабря в недавнем прошлом активист «Зубра» сначала оказался с флагом на погрузчике. Потом уже с земли атаковал все тот же Дом правительства. Но еще до того, по пути к площади Независимости Молчанов умудрился сорвать со здания КГБ государственные флаги. Самое поразительное, что весь этот набор правонарушений молодой человек не постеснялся приплюсовать к не снятой на момент беспорядков судимости. Свою вину Молчанов признал полностью. Приговор — 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Оксана Молодцова, государственный обвинитель:

Мера наказания принята в соответствии с законом.

Белорусы:

Справедливо. Если вам не сиделось там, у себя дома, вы приехали помочь нам делать беспорядки — наслаждайтесь жизнью теперь!

Нормальный умный человек не пойдет по пьяни на площадь и не будет «бузить». В Америке около Белого дома «побузили» бы так — да никогда в жизни!

Хулиганы должны быть наказаны! Я видела, как они стекла били. Если бы они тихонько стояли, никто бы их не судил.

Каждый должен нести ответственность за свои поступки и отвечать за то, что совершили. Они повредили народное достояние!

Почему они могут портить наше достояние и богатство? Их нужно строго наказать!

Еще троим участникам несанкционированной акции на неделе приговор так и не вынесли. Слушания по делу Дмитрия Медведя, а также двух россиян — Артема Бреуса и Ивана Гапонова — перенесли на утро 10 марта. Подсудимым было предъявлено новое обвинение. Изменив дату заседания, адвокатам дали возможность лучше подготовиться к защите.

Вадим Гусев, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Подчеркиваю важность того, что судебное заседание носит открытый характер.

Однако на сайте МИД России тут же появился официальный комментарий несколько другой тональности: «О позитивном развитии ситуации говорить не приходится», «Такой разворот событий не может не настораживать», «Российское внешнеполитведомство выразило традиционную «обеспокоенность» и снова ушло в дипломатическое подполье». Мы же копнули еще поглубже и спросили самих россиян: знают ли они, кто эти люди, за которых переживают на самых верхах?

Михаил Николаевич о минских событиях 19 декабря, конечно, слышал. Но он так и не смог объяснить, для чего его сограждане, молодые ребята, откололи от своей жизни уголовный осколок.

Михаил Кирпичев, житель деревни Гевино (Смоленская область):

Россиянам там нечего было делать, вмешиваться в дела Беларуси. Зачем? Если они простые граждане — это ни к чему.

Он вспоминает, как и сам мог учудить по молодости. Но никогда не путал границу государственную с рубежом дозволенного.

Михаил никак не может понять, почему в сторону белорусских законов щепки летят от российских топоров.

Михаил Кирпичев:

У вашего хозяина вон сколько было претендентов на одно место. Избрали его, а правильно-не правильно — пусть белорусы решают.

Для тех же, кто слишком переживает, как бы Бреуса и Гапонова не наказали по закону, который они, собственно, и нарушили, у Михаила Николаевича найдется еще не один повод поволноваться. Если для кого-то это, конечно, повод.

А вот пролить свет на личности обвиняемых и уже столь распиаренных россиян среди самих же россиян никак не получалось. Бреуса и Гапонова не знают, возможно, еще и потому, что не хотят знать.

Николай, хоть и курсирует между несколькими городами, о заезжих российских гастролерах нигде и ни разу не слышал. Зато он-то уж точно знает: поездки не по маршруту могут очень плохо закончиться.

Ему просто и по-человечески обидно: простой трудяга, отработавший на свою страну не один десяток лет, наверное, так и не прочувствует того внимания, которым так щедро наградили обычных провокаторов.

Иван Шпаков, житель деревни Старинки (Смоленская область):

Надо наказать: не ваше дело и не лезьте, куда не надо. Это лично мое мнение. Там есть Президент, есть народ — выбирайте свое правительство. А какое наше дело?

Жители деревни Старинки (Смоленская область):

Сегодня они окно побили, завтра они людей начнут убивать. Надо наказать!

Осудить за это нужно! И если бы их поймали — правильно, если б осудили. Я б сказала: «Надо высшей меры наказание!»

Везде наказывают за преступление, хоть и малое.

Работники пути Михаил и Владимир прекрасно знают, что случается, когда дорога уходит на кривые рельсы. Они тоже не могут вспомнить ни Гапонова, ни Бреуса, да и, признаются, у них совсем другие проблемы: добиться, чтобы уменьшили сроки носки спецодежды; кстати, весна — надо бы и снег дочистить.

Владимир Захаров, работник железнодорожного пути ОАО «Российские железные дороги»:

Дома заняться нечем? Беларусь — другое государство, пускай и союзное, но все равно не стоило никуда ехать. Может быть, просто людям нечем заняться.

О том, как и вообще стоит ли наказывать, конечно, решать не этим людям. Тем более что и наказание в том случае могло быть куда жестче законного. Судебные заседания по делам Артема Бреуса и Ивана Гапонова пройдут уже 10 марта. Возможно, тогда и станет известно, совпадут ли приговоры с вердиктом народных слушаний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».