Что думают авторитетные личности из ведущих стран мира о модели развития Беларуси?

Никто не сомневается, что Беларусь выбрала успешную модель развития. И корабль, и капитан – непотопляемые. На комплименты не скупятся даже авторитетные личности из ведущих стран мира.

Райнер Линднер, генеральный директор восточного комитета немецкой экономики (ost-ausschuss der deutschen wirtshaft):

В Брюсселе обсуждают, что происходит до выборов, в этот же день, и после выборов. Процесс подготовки тоже является индикатором улучшений и изменений, которые есть в белорусском политическом процессе.

Мы сравниваем сегодняшнюю ситуацию в стране с той, что была пять лет назад, 10 лет. Конечно, сейчас видно, что ситуация со СМИ фундаментально изменилась, что есть возможность больше получить информации. Это очень важно.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии РФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Федерального собрания РФ:

Есть объективный показатель. Если вы возьмете уровень 90-го года, то Беларусь прибавила 150%, Россия не дошла еще до 100%, то есть не вышла на уровень 90-х. Украина, примерно, топчется на 80%, а Грузия – на половину. Вот это объективный показатель.

Беларусь ищет рынки сбыта в Европе. А Европа – это высокотехнологичный союз производства. Это делает вам большую честь. Потому что ваш товар востребован. И он нужен.

Александр Рар, политолог (Германия):

У Беларуси очень хороший имидж. Очень много спортсменов выступало на соревнованиях. Футболисты, как господин Глеб, сделали вашей стране, я думаю, очень большую рекламу, играя в немецкой Первой Лиге.

Беларусь, как народ, воспринимают по-европейски. Многие ведущие страны готовы были бы иметь близкие отношения и с Лукашенко.

Я думаю, что все восстановится через бизнес, через экономические структуры.

Беларусь имеет свою экономику, свой сильный суверенитет, свое большое «я» в Европе, и отстраивает свое национальное государство, к которому все должны привыкнуть.

Сэппо Исотало, профессор Хельсинского университета, независимый наблюдатель за выборами в Республике Беларусь (2000 – 2010 гг.):

Я такого пути от Советского Союза к рыночной экономике не вижу.

Я жил в Советском Союзе. Все пропало. Это было неправильный путь. А здесь развита экономическая, социальная система.

Сейчас Александр Лукашенко эти пути открыл. И работает, энергично работает. Он еще молодой человек.