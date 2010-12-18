Что думает творческая элита Беларуси о досрочном голосовании на выборах Президента?

Известные белорусы поделились своим мнением о досрочном голосовании на выборах Президента.

Александр Лукашенко положил на лопатки своих конкурентов. Помните такие строки: «словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Так вот пламенная речь Президента на Всебелорусском народном собрании все эти задачи выполнила сполна.

После выступления Лукашенко эфирные старания или страдания оппозиционных кандидатов просто уничтожены. А по-иному и быть не могло. Тягаться с умудренным политиком, умелым оратором, главой государства, в багаже у которого сотни успешных национальных проектов. Чего стоит только это двухтомник с иллюстрациями совершенно новых и возрожденных за последние годы объектов. Это уже совершенно другая, красивая, европейская Беларусь. Каждый делегат Народного собрания стал собственником такого вот портфолио власти.

Нынешним альтернативным кандидатам тягаться с нынешним Лукашенко – пустое дело. Большинство претендентов осталось на уровне Лукашенко 1994 года. Они так и пишут на своих плакатах на площадях: «Саша, уходи!». Как будто все происходит в начале 90-х. Тогда он был для них просто Саша. И, похоже, из далекого тогда противники Лукашенко выбраться не могут. И над обидами подняться не сумели.

А мир изменился. И страна уже совершенно другая. Во многом стараниями первого Президента Беларуси. Все это уже сейчас, за неделю до выборов, позволяет предсказать результат голосования.

Альтернативные кандидаты в президенты произносят постоянно два заклинания: «выйти на площадь» и «не голосовать досрочно». О досрочном голосовании решили поговорить с народными артистами и любимцами.

Анатолий Ярмоленко, Народный артист Республики Беларусь:

К сожалению, в этом году в этот период меня не будет в стране. У нас будут большие съемки от Прибалтики и до Москвы. Поэтому я пойду голосовать заранее. И что в этом плохого? Я не пойму.

Я не думаю, что кто-то может сфальсифицировать. У меня всегда четкая позиция. Я голосую за кандидата, который есть, которому я доверяю. Мне не нужны шараханья в какую-то другую сторону. Просто я хочу, чтобы из нас не делали простачков, что, якобы, мы приходим, бросаем бюллетени, а кто-то за нас решает какие-то вещи.

Ольга Хиженкова, мисс Беларусь-2008:

Отменить сегодня досрочное голосование нам, как стране, которая следует каким-то инновациям, – это значит, например, отказаться от Интернета. Или еще что-то такое. Это такой шаг назад.

Скажем, в Германии или Америке досрочное голосование начинается не за пять дней, как у нас, а за два месяца. И я не слышала, чтобы кто-то из них был против. Мало того, они голосуют по электронной почте, по обычной почте.

Здесь кроме плюсов и желания учесть голос каждого избирателя, ничего нет.

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2004:

Я в первый раз буду голосовать в день выборов. А так все время делала это досрочно.

Очень часто, и, наверное, не только у меня, совпадало, когда в день выборов у кого-то состоялся финальный старт. Я думаю, что было какое-то двойное чувство удовлетворения, когда ты выигрываешь соревнования, и в этот день знаешь, что твой голос участвует в решении судьбы твоей страны.

Виталий Раинчик, Народный артист Республики Беларусь:

Что касается фальсификации, то какой смысл это делать. Я убежден, что большинство наших граждан отдаст голос за Александра Григорьевича Лукашенко.