Чрезвычайный полномочный посол Венесуэлы в Беларуси: Агрогородки для Венесуэлы станут настоящей новинкой

Венесуэла отметила 200-летнюю годовщину независимости. Масштабные торжества по этому случаю прошли в столице страны, в которых принимала участие Рота почетного караула из Беларуси.

Для Беларуси Венесуэла – один из главных торгово-экономических партеров. Сегодня Минск и Каракас объединяют сотни экономических контрактов. Когда-то страны начинали практически с нулевого товарооборота, и уже в этом году намерены взять полу-миллиардную планку.

Наши страны отмечают День Независимости с разницей в два дня. На белорусских торжествах в этот раз присутствовал Чрезвычайный полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Америко Диас Нуньес.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Вопрос Дня Независимости как для Венесуэлы, так и для Беларуси жизненно важен. Мы не только отмечаем этот праздник. У нас общие цели суверенитета независимости на благо двух народов. В Европе, к сожалению, эти цели немного утеряны. Мы видим кризис в Греции, Испании… Этого кризиса нет в Беларуси. У вас есть рабочие места, есть будущее, есть независимость.

Беларусь и Венесуэлу связывает сотни совместных проектов. Какие бы Вы назвали наиболее успешными на сегодня?

Америко Диас Нуньес:

Без преувеличения можно утверждать, что все совместные проекты успешны. В особенности высоких результатов добились в сфере энергетики, строительства жилья, несмотря на некоторые трудности, которые уже остались в прошлом. Я посетил площадки по строительству заводов в Венесуэле. Меня поразила масштабность строительства предприятий по сборке тракторов и грузовых автомобилей, а также заводы по производству кирпича и других стройматериалов в штате Миранда. Это крупные проекты с большим будущим.

Как сейчас обстоят дела в сфере энергетики?

Америко Диас Нуньес:

Легкая венесуэльская нефть поступает на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Эта схема является наиболее выгодной, так как она снижает затраты на транзит в Беларусь, обеспечивает стабильные поставки нефти на белорусский рынок.

Что интересно Венесуэле в партнерстве с Беларусью в строительной сфере?

Америко Диас Нуньес:

Все проекты в сфере жилья очень важны для нас. Агрогородки станут настоящей новинкой для Венесуэлы. Ранее не предпринимались попытки построить нечто подобное на неосвоенных территориях. Мы пытаемся создать привлекательные условия для людей, чтобы они переезжали в сельскую местность и работали там.

Какие белорусские товары могу прийтись по вкусу венесуэльцам?

Америко Диас Нуньес:

Заданием Белорусско-Венесуэльского торгового дома, который открылся в Каракасе, является наращивание, увеличение наших торгово-экономических взаимоотношений. И не только на уровне государственных предприятий, а также между частными компаниями. Это, в первую очередь, будет очень выгодно Беларуси. Венесуэла может поставлять сюда кофе, какао, тропические фрукты, так необходимые для детского питания.

Создание торгового дома уже имеет свое влияние. Многие сельхозпроизводители Венесуэлы заинтересованы в покупке белорусских грузовых автомобилей, тракторов. Белорусская техника является наиболее экономной и более приспособленной к нашим условиям.

Также Венесуэла откроет ворота в страны Латинской Америки.