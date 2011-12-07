Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси о Минске: Мне трудно покинуть этот чудесный город

К слову, у Минска и Пекина грандиозные планы: Китай готов вложить многомиллиардные инвестиции в совместные проекты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Мы вручили нашему послу награду Минского исполнительного комитета как свидетельство его заслуг, дружественный, практических, экономических отношений между Минском и КНР.
Лу Гуйчэн, Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Мало городов, как в Минск. Здесь чисто, спокойно, уютно. Мне трудно покинуть этот чудесный город.