Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Беларуси: У ЕС и Беларуси огромный потенциал для развития отношений

Принимая верительные грамоты от послов 11 государств, Президент особо подчеркнул, что для них открыта политическая и деловая жизнь республики. А сама страна открыта для взаимовыгодного сотрудничества. Есть интерес в экономическом партнерстве и в совместных с другими странами проектах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь готовится к важнейшему внутриполитическому событию – выборам главы государства. Как действующий Президент, хочу заверить, что сделаю все от меня зависящее, чтобы они прошли в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.

Политическая и деловая жизнь страны открыта для вас. Вы всё сможете увидеть собственными глазами. Наша страна динамично развивается. Особенно актуальными сейчас стали либерализация экономики, раскрепощение творческой предпринимательской инициативы. Мы активно работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата.

Верительные грамоты белорусскому Президенту сегодня вручили 11 послов. Конверты с документами от глав своих государств Александру Лукашенко передали дипломаты Германии, Италии, Латвии, Молдовы, Эстонии. А также работающие у нас по совместительству послы Дании, Ирландии, Иордании, Македонии, Новой Зеландии и Судана. С этого момента дипломаты официально считаются законными представителями своих государств. Руководители дип-миссий должны работать на укрепление отношений с Беларуью.

Кристоф Вайль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

У меня было много разговоров с немецкими бизнесменами. Премьер-министр, руководит вашей делегаций во Франкфурте. Очень важно, что белорусская делегация точно ставит рамки для инвестиций.

У нас огромный потенциал для развития отношений Беларуси и Евросоюза. Нет только экономической сферы.