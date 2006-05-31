Члены правительства Беларуси отвечают на вопросы парламентариев

Совместное пленарное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания проходит с участием членов правительства Беларуси. В повестки дня - поправки в законы о гражданстве и о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. На заседании также обсудили изменения и дополнения в некоторые кодексы в части предоставления и использования безвозмездной (спонсорской) помощи. Парламентарии предполагают принять в первом чтении закон о переписи населения и рекомендации по итогам прошедших в апреле парламентских слушаний на тему "Чернобыль 20 лет спустя: итоги и проблемы".