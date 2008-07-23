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Число обращений в Конституционный суд уменьшилось

23 июля 2008 16:42
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Это свидетельствует о политической стабильности и отсутствии конфликтов между органами власти. Об этом сегодня заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. В качестве примера, для сравнения Петр Миклашевич привел Украину, где только в последнее время в Конституционный суд поступило около 20 обращений Президента относительно постановлений Кабинета министров.

Вместе с тем, в Беларуси усилят предварительный конституционный контроль законодательных актов. Эта процедура предусмотрена после принятия законов Палатой представителей и одобрения их Советом Республики, до подписания Президентом. Для этого при Конституционном суде создан специальный научно-практический центр.

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