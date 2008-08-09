Цхинвали освобожден от грузинских военных

Произошло это благодаря действиям российских миротворцев. Они проводят операцию по принуждению к миру. Она заключается прежде всего в "жестком пресечении любого огня". По последним данным, несколько часов назад грузинские войска предприняли вторую попытку штурма Цхинвали, но он был отбит. Тем временем, в городе продолжается эвакуация раненых в госпитали и больницы России. По предварительным данным, количество погибших составляет около 2-х тысяч человек.



Напомним, грузинские войска в ночь на 8-е августа вошли в Южную Осетию и обстреляли Цхинвали. Значительная часть города разрушена, сильно пострадали многие осетинские села.

