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Цхинвали освобожден от грузинских военных

09 августа 2008 13:58
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Произошло это благодаря действиям российских миротворцев. Они проводят операцию по принуждению к миру. Она заключается прежде всего в "жестком пресечении любого огня". По последним данным, несколько часов назад грузинские войска предприняли вторую попытку штурма Цхинвали, но он был отбит. Тем временем, в городе продолжается эвакуация раненых в госпитали и больницы России. По предварительным данным, количество погибших составляет около 2-х тысяч человек.

Напомним, грузинские войска в ночь на 8-е августа вошли в Южную Осетию и обстреляли Цхинвали. Значительная часть города разрушена, сильно пострадали многие осетинские села. 

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