Четвертого октября начали работу сессии обеих палат Национального собрания Беларуси

Парламенту предстоит рассмотреть более полусотни вопросов, которые охватывают практически все сферы жизни белорусского государства и интересы населения. И акцент будет сделан именно на социальную сферу. Так, центральное место среди законопроектов занимают Кодексы «Об образовании» и «Жилищный».

Эта сессия обещает стать не менее насыщенной, чем предыдущая, пятая, внеочередная, где были приняты важнейшие финансовые документы страны на 2011 год, в числе которых и бюджет. Депутаты уже подготовили к работе 36 вопросов. Но повестка ещё будет дополняться. И основные акценты — на социальную сферу (образование и здравоохранение), а также международное сотрудничество



В ближайшее время могут быть приняты Кодексы «Об образовании» и «Жилищный». В них много новшеств в интересах граждан.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Новый Жилищный Кодекс содержит ряд законодательных новаций, касающихся развития института ипотеки, защиты прав собственников жилья, вопросов эксплуатации жилищного фонда.

Мы продолжим работу по усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей. Предлагается расширить круг лиц, имеющих права по уходу за ребёнком в возрасте до трех лет.



Парламентарии также намерены наращивать правовую базу международного сотрудничества. Ожидается ратификация соглашения с Северным инвестиционным банком, пакета документов по линии СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза.

И уже четвертого октября депутаты активно включились в работу. Ратифицировано восемь международных договоров. Два из них упрощают условия оборота сельхозпродукции в странах таможенной тройки: количество документов, необходимых для ввоза и вывоза уменьшается, однако сохраняется барьер для некачественной продукции.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы жестко мы стоим по завозу в нашу страну скота из тех государств, где есть опасения по целому ряду болезней.

Владимир Кужанов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Единые требования установлены по содержанию антибиотиков, многие требования унифицированы в технических регламентах.



И ещё ряд документов носят экономический характер. К примеру, соглашение с Туркменистаном о военном и военно-техническом сотрудничестве и с Финляндией о помощи в таможенных делах. Страны ЕврАзЭС формируют общий страховой рынок. Беларусь первая ратифицировала Протокол.

Николай Гобачёнок, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Учитывая, что идёт активная интеграция, он сыграет важную роль. Страховые компании – это некие лакмусовые бумажки любой экономики.



Многих журналистов заинтересовало и Соглашение между Беларусью и Советом Европы. Оно даёт иммунитет борцам с коррупцией.

Валентина Леоненко, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Данное Соглашение предоставляет иммунитеты от уголовного преследования членам инспекционных групп и членам государств, против коррупции которые будут работать в стране. Дают возможность избежать уголовного преследования за всё, что сказано, за всё, что написано и высказано ими в ходе проведения инспекции.



Информативным был сегодня день и в Совете Республики. В частности, сенаторы одобрили республиканский бюджет-2011, где учтены изменения в Налоговом законодательстве, предусмотрен рост заработных плат, стипендий и пенсий, а также ассигнований на медицину, образование и науку.

Вадим Попов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Как будем работать, так и будет оплата труда. Будет экономика лучше работать, доходная часть бюджета будет исполняться лучше. Следовательно, будет возможность повышать оплату труда и в бюджетной сфере.



Так совпало, что сессии обеих палат будут проходить на фоне важнейших общественно-политических событий. В первую очередь – это президентские выборы и Всебелорусское народное собрание. И депутаты, и сенаторы отметили, что должны максимально содействовать соблюдению людских интересов, в том числе и на законодательном уровне.

Алеся Высоцкая, Валерий Науменко, телекомпания СТВ