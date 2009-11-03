Чешский суд решил, что Лиссабонский договор не противоречит конституции Чехии

Конституционный суд Чехии во вторник вынес постановление о соответствии Лиссабонского соглашения конституции страны. Об этом сообщает чешский телеканал ЧТ24 со ссылкой на председателя суда Павла Рыхетского.

Как сообщает NEWSru.com, иск в конституционный суд подала группа из 17 чешских сенаторов, которые полагали, что Лиссабонский договор слишком сильно ограничивает суверенитет страны и потому не соответствует конституции. Этих сенаторов поддержал президент Чехии Вацлав Клаус, обещавший, что не завершит ратификацию Лиссабонского договора до вердикта суда.

Кроме того, Клаус требовал для своей страны особых условий по исполнению договора, в частности, в части выполнения отдельных положений Хартии фундаментальных прав ЕС. Мотивом для такой позиции чешской стороны стало опасение исков со стороны изгнанных из Чехии в 1945-46 годах этнических судетских немцев и их потомков.

Теперь оба условия, стоявшие на пути подписания Чехией договора, выполнены.

Лиссабонский договор лидеры стран Евросоюза подписали в декабре 2007 года. Он предусматривает преобразование европейских институтов власти и системы принятия решений с расчетом на потребности расширившейся европейской семьи, а также введение постов президента и министра иностранных дел ЕС.

Договор вступит в силу только после завершения ратификации во всех странах ЕС. Этот процесс не закончился только в Чехии.