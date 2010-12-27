Чем запомнилась избирательная кампания и выборы Президента Беларуси в 2010 году?

У белоруса и гостя страны сложилось свое личное впечатление от выборов. Что же увидели люди и чем запомнилась избирательная кампания 2010 года?

Николай Иванович оказался тем, к кому случайно заглянули сборщики подписей. Уже после выборов мы снова позвонили в эту же дверь.

В тот день, когда в эту квартиру пришла инициативная группа, Николай Иванович в четвертый раз стал дедушкой, в октябре родился внук. Поэтому к выбору будущего Андрея он отнесся со всей ответственностью. Хотя, под чьей фамилией ставить подпись в списке тогда еще претендентов в Президенты, думал недолго.

Николай Яцук, избиратель:

Я хочу, чтобы наши внуки жили еще лучше.

У нас есть все основания для этого. Республика развивается, производство растет. По сравнению с другими странами СНГ у нас намного лучше.

То, что жизнь станет лучше, пытались доказать уже кандидаты. Период агитации превратился в конкурс красноречия. Кто-то в прайм-тайме обещал отменить службу в армии, кто-то использовал эфир для обещаний о заоблачных зарплатах. Но найти путь к сердцу избирателя тогда найти оказалось непросто.

А эта креативная группа не входила ни в одну группу инициативную. Зато за пару недель дуэт RocerJocer заработал рейтинг гораздо выше, чем у некоторых кандидатов. «Саню, который останется с нами» напевала вся страна. Хотя, как говорят сами музыканты, изначально о политической подоплеке не думали. Народная песня превратилась в предновогодний хит. А потому чаще других сегодня звучит по радио. Сами звезды из-за постоянных гастролей стали недосягаемыми для журналистов.

Утро главного дня. Для многих дата 19 декабря стала семейным праздником. К выбору взрослых приобщились даже дети. Для самых молодых родителей белорусского шоу-бизнеса, Леси Кодуш и Славы Нагорного, это день не стал исключением.

Леся Кодуш и Слава Нагорный, певцы:

В 10 утра позвонили наши друзья. Первый вопрос, который они задали, это проголосовали ли мы.

Когда мы приехали голосовать, то увидели много людей с детьми, семей.

Для меня, как для мамы, очень важно, чтобы мой ребенок рос здоровым.

Мы все сможем реализовать все, что задумано.

Всей семьей на выборы отправилась и семья Кубраковых. Старшая дочь, а по совместительству и Мисс Минск, в этом году голосовала впервые.

Какое послевкусие оставили выборы у дебютантки избирательной кампании, мы спросили уже на этой неделе. Для того, чтобы сделать выбор, Маша вернулась в Минск из Парижа.

Мария Кубракова, победительница конкурса «Мисс Минск-2010»:

Для меня выборы – очень важное мероприятие. Я голосовала впервые. Но очень приятно было, потому что даже вручили подарок.

Когда я вошла в кабинку, немного растерялась. Несколько раз перечитывала то, что нужно делать для того, чтобы проголосовать.

Я считаю, что приняла правильное решение.

Пожалуй, самое большое внимание в день выборов было приковано к избирательному участку №1. Президент Беларуси на участок для голосования отправился вместе с сыном Николаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы зашли с малышом в кабину. Он берет этот лист и начинает читать, он хорошо читает. Снизу начал почему-то. И говорит: папа, вот здесь есть Лукашенко Александр Григорьевич. Я спрашиваю, за кого ты будешь голосовать? Ну ладно, говорит, за тебя проголосую. Так что я проголосовал за себя. Первый раз в своей жизни. И то с подачи ребенка.

А это уже вечер 19 декабря. Не дожидаясь результатов выборов, политики, осознавшие свой проигрыш, вышли на плошчу. Заявленная как мирная, акция быстро переросла в хорошо спланированный бунт.

Милиции удалось задержать три автобуса с орудиями уличной демократии. Железные прутья, дубины, газовые баллоны – вот комплект так называемой мирной акции.

На Площади Независимости организаторы занялись постановкой проплаченной картинки для зарубежных телеканалов.

Жительница Минска:

Как так можно? Живем в спокойной стране, гуляем ночью. Можно в любое время возвращаться безопасно.

И вдруг такое. Я не знаю, чего людям не хватает.

Жительница Минска:

Я считаю, что кандидат, который призывают народ к митингу, не достоен быть президентом.

Алексей Хлестов, певец:

Если, например, пустили бы это все на самотек, и никаких контролирующих органов не было. Вы представляете, что могло бы случиться?

Николай Сапожников, международный наблюдатель (Россия):

Это преднамеренные провокации тех, кто был обречен проиграть на этих выборах.

Георгий Атаманов, председатель постоянной комиссии Минского Городского Совета депутатов мандатной, по гласности, самоуправлению, правопорядку и международным связям:

Эта картинка, конечно, была создана по заказу. Это истинное лицо нашей оппозиции.

Разбитые окна Дома Правительства, перекрытое движение в городе, покореженная телевизионная аппаратура. Это далеко не весь список последствий.

В ходе наведения порядка травмы получили люди и с той, и с другой стороны.

Олег Пекарский, первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь:

Магниты, которые весят около 300-400 граммов, использовались для нанесения тяжелых телесных повреждений. Бросались в сторону сотрудников милиции.

Можно лишиться глаз.

Дымовые шашки, пиропатроны, гранаты со слезоточивым газом – все это должно было использоваться в отношении сотрудников милиции, которые выполняли свой долг.

Николай Сорока:

Сразу, когда окончил школу, сказал, что «папа, хочу пойти по твоим стопам». Поступил в Академию МВД.

В госпиталь к сыну Николай Михайлович пришел в последний раз. Молодого милиционера сегодня выписали.

19 декабря, защищая город от разъяренной толпы, парень попал под удар так называемой уличной демократии. Как результат – многочисленные травмы.

Николай Сорока:

Наши ребята, сотрудники милиции, находились на охране общественного порядка. Они солдаты, они люди в пагонах. И чисто по-человечески, как гражданин Республики Беларусь, я поддерживаю действия наших сотрудников милиции.

Наряду с моим сыном, мне жалко всех людей, которые там получили телесные повреждения, которые получили моральный и материальный ущерб. Потому что, я так понял, многие из них действовали непродуманно.

Впрочем, заранее было понятно, что лидеры оппозиции выведут своих сторонников на площадь не просто постоять и мирно обсудить будущее своей страны. Уже с начала агитационной кампании в интернете и в телеэфирах они призывали людей к противоправным действиям.

Против такого хода высказались даже коллеги по предвыборной борьбе. Одни делали свои заявления в письмах, другие выступили с комментариями перед телекамерами.

Ярослав Романчук, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь:

События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, подогреваемому его супругой Ириной Халип, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.

Я вместе с Анатолием Лебедько, председателем Объединенной гражданской партии, неоднократно пытались убедить Санникова и Статкевича отказаться от планов радикальных действий, так как я уверен, что революции в Беларуси разрушают демократию.

Виктор Терещенко, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Это готовилось для того, чтобы сделать эти нарушения, не соблюдать закон, идти против закона. Но главное: подготовить людей и именно идти на штурм.

Со стороны милиции не было действий. Но когда уже начали бить стекла и входить в помещение Дома Правительства, вмешательства были. И я считаю, это законно, это нормально.

Секретарь Центризбиркома Николай Лозовик в ту ночь оказался в эпицентре событий. Вместе с другими сотрудниками он был заблокирован в Доме Правительства.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Для нас это была ночь работы в осаде. Штурмующие Дом Правительства хулиганы. Здесь стучали своими флагами, удочками по окнам.

Сегодня рабочий день Николая Ивановича вернулся в прежнее трудовое русло. На этой неделе он принимает многочисленные звонки и поздравления по электронной почте.

О главной политической кампании напоминает плакат с кандидатами. Его верстали здесь, в Центральной комиссии. И здесь же его хранят для истории.

Николай Иванович констатирует, что нынешняя избирательная кампания была беспрецедентной по лояльности и прозрачности. Начиная от регистрации инициативных групп, заканчивая регистрацией кандидатов в Президенты.

На некоторых участках наблюдателей было больше, чем членов комиссий. Наша страна оказалась мировым лидером по количеству наблюдателей на душу населения. Правда, некоторые из заезжих не стеснялись душой кривить.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Приезжают тысячи наблюдателей, которые порой заранее запрограммированы на конкретный результат, какие-то политические цели. И пытаются эти цели реализовать через свое вмешательство в избирательный процесс.

Столько свободы, сколько было на этих выборах, не было, наверное, ни в одной стране. Более того, это даже не свобода, а какая-то казацкая вольница.

Да что уж говорить. В угоду ОБСЕ было изменено избирательное законодательство. Белорусская сторона обеспечила открытое сотрудничество между наблюдателями от СНГ и ОБСЕ. Условия для работы – самые лучшие, что не раз подтверждали и сами руководители миссий.

Эдмунд Ленгфельдер, независимый международный наблюдатель (Германия):

Ни на одном из избирательных участков я не встретил каких-либо нарушений правил, которые были даны нам Организацией по безопасности и сотрудничеству Европы.

Атанас Попов, независимый международный наблюдатель (Болгария):

Могу сказать, что замечания не нашлись. Все исполнялось в соответствии с вашим избирательным законодательством.

Сэппо Исотало, международный наблюдатель (Швеция):

Все прошло, как это принято. У меня стаж большой. Я 10 лет этим занимаюсь.

Они были открытыми, настоящими, насколько это возможно.

Паскуале Несса, международный наблюдатель (Италия):

Я видел организацию работы и очень наглядную прозрачность этой работы. Это очень важный момент для будущего и для демократии Беларуси.

Все изменилось за одну ночь. Если наблюдатели от СНГ признали выборы легитимными, то предварительный доклад миссии ОБСЕ, несмотря на отмеченное явное позитивное улучшение в избирательном процессе, имели другой характер.

Андрей Савиных, начальник управления информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы вынуждены констатировать, что противоправные и провокационные действия, организованные меньшинством оппозиции после закрытия избирательных участков, повлияли на тональность заявлений представителей ОБСЕ и характер их заключений.

Выходит, наблюдатели ОБСЕ, которых пригласили следить непосредственно за выборами, самой избирательной кампании уделили гораздо меньше внимания. Да и угодить организации, практикующей политику двойных стандартов, нелегко. И это притом, что стандартов оценки выборов у ОБСЕ за почти 40 лет существования так и не появилось.

Александр Лукашенко:

Но, извините, писать в заключении, что подсчет голосов велся организованно, но молча. Слушайте, если это прочитают в Беларуси, а мы опубликуем это заключение, 10 млн. человек и наши друзья будут хохотать! Мы что, кричать должны были при подсчете голосов или те комиссии, которые считали?

Пока кто-то наблюдал картинку с веб-камер, установленных на участках для голосования, Николай Иванович следил за процессом из своего окна. Избирательному участку, который расположился в ближайшей к дому школе, поставил бы оценку «отлично».

Николай Яцук, избиратель:

Люди спокойно идут. Видно, что народ активно участвует в этом процессе. Это говорит о том, что народу небезразлично, кто будет у власти.

Тем не менее, в понедельник, когда в четыре утра во Дворце Республики объявляли предварительные результаты подсчета голосов, большинство белорусов подсчитывали собственные сны. Никто и не сомневался, что, уснув, на завтра снова проснется в своей Беларуси.