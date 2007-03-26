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Чем заплатит Иран за непослушание?

26 марта 2007 08:00
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Иран обещает в ближайшие дни ответить на принятую в минувшую субботу резолюцию Совета Безопасности ООН.Напомним, документ предусматривает запрет на предоставление займов стране по линии правительств, а также эмбарго на экспорт вооружений. Кроме того, он включает в себя список 28 иранских частных лиц, компаний и учреждений, чьи счета за рубежом должны быть заморожены из-за причастности к развитию иранской ядерной программы. Генсекретарь ООН Пан Ги Мун, в свою очередь, призвал Иран выполнить требования резолюции.

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