Чем заплатит Иран за непослушание?

Иран обещает в ближайшие дни ответить на принятую в минувшую субботу резолюцию Совета Безопасности ООН.Напомним, документ предусматривает запрет на предоставление займов стране по линии правительств, а также эмбарго на экспорт вооружений. Кроме того, он включает в себя список 28 иранских частных лиц, компаний и учреждений, чьи счета за рубежом должны быть заморожены из-за причастности к развитию иранской ядерной программы. Генсекретарь ООН Пан Ги Мун, в свою очередь, призвал Иран выполнить требования резолюции.