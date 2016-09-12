Чем радует Лидию Ермошину нынешняя парламентская кампания и каких кандидатов главе ЦИК не хватило?

Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси состоялись. Явка по республике составила 74,3 процента от внесенных в списки избирателей.

Сделав свой выбор, белорусы еще раз подтвердили свое неравнодушие к будущему страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процент явки на выборах превысил прогнозируемый. Центр социологических и политических исследований БГУ ранее называл цифру 60%.

На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендовали 485 кандидатов.

И нынешняя кампания наверняка запомнится повышенным интересом со стороны избирателей и международных журналистов.

Всего главное политическое событие года в Беларуси освещало почти 700 представителей СМИ со всего мира. Еще одна отличительная черта этих выборов – большое количество претендентов на депутатские портфели от политических партий.

Однако, как отметила Лидия Ермошина, это не помешало избирательной кампании пройти в спокойном ключе и без скандалов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Меня пока радует, что эта кампания являлась малоконфликтной.

Для меня это – самое главное. Честно говоря, меня это даже тревожит. Я боюсь сглазить – вдруг после выборов будет не так. Потому что, действительно, она проходила в полном смысле слова толерантно. Мне понравилось то, что у нас наши местные власти стали гораздо более открытыми и перестали бояться предоставлять максимальные возможности для ведения предвыборной агитации. Вот они были предоставлены именно в этот раз. Чего мне не хватило?

Я думаю, наверное, нам, всё-таки, не хватает кандидатов, которые ведут свою кампанию, ну, знаете, на уровне высоких избирательных технологий.

Всё-таки, у нас ещё достаточно много людей, которые не соответствуют этому высокому статусу. И я надеюсь, что, если мы, всё-таки, вслед за остальными нашими соседями пойдём по пути развития, прежде всего, пропорциональной избирательной системы, перехода на смешанную избирательную систему, я надеюсь, что мы получим, по крайней мере, партийных списков, действительно, достойную того, чтобы увлечь, зажечь избирателей, на достойном уровне проводить дебаты и проводить всю предвыборную агитационную кампанию.

Итоги парламентских выборов будут подведены 12 сентября в 10.00. В это время во Дворце Республики, где продолжит работу информационный центр ЦИК, начнется пресс-конференция Лидии Ермошиной.