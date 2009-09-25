Чехия выступает за снижение стоимости виз гражданам Беларуси

Об этом сегодня заявил посол Чешской Республики Йиржи Карас.

По словам дипломата, за последние годы экономическая и политическая интеграция двух стран значительно выросла – уже сейчас в Беларуси присутствует более 80 фирм с чешским капиталом. Растет и взаимный товарооборот, Чехия активно импортирует белорусские нефтепродукты, химическое сырье, мебель и изделия из стекла.

- Я убежден, что настанет тот день, когда белорусы ничего не будут платить за визы. Кроме того, в один прекрасный момент ваша страна станет полноправным членом Европейского союза, я очень искренне ей этого желаю, - заявил Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь.