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Чехия выступает за снижение стоимости виз гражданам Беларуси

25 сентября 2009 12:21
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Об этом сегодня заявил посол Чешской Республики Йиржи Карас.

По словам дипломата, за последние годы экономическая и политическая интеграция двух стран значительно выросла – уже сейчас в Беларуси присутствует более 80 фирм с чешским капиталом. Растет и взаимный товарооборот, Чехия активно импортирует белорусские нефтепродукты, химическое сырье, мебель и изделия из стекла.

- Я убежден, что настанет тот день, когда белорусы ничего не будут платить за визы. Кроме того, в один прекрасный момент ваша страна станет полноправным членом Европейского союза, я очень искренне ей этого желаю, - заявил Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь.

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