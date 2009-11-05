Чехия может выйти из ЕС после вступления в силу Лиссабонского соглашения

Чехия потеряет государственную независимость после вступления в силу Лиссабонского соглашения.

Этот факт осознает глава государства Вацлав Клаус. Одной из возможностей вновь обрести суверенитет является выход республики из Европейского союза. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации чешского президента Петер Гайек. «Принятие Лиссабонского договора означает, что мы теряем суверенитет и вновь будем стремиться его обрести, — подчеркнул он. — Одной из возможностей является, например, выход из Европейского союза».

Представителем президентской администрации возможный выход из ЕС рассматривается в качестве «одной из крайних целей» политики восстановления государственной независимости, сообщает NEWSru.com.

Клаус не скрывал своего скептицизма и отказывался подписать договор до тех пор, пока его стране не будет предоставлен ряд исключений из прилагающейся к договору хартии фундаментальных прав. В частности, он потребовал для своей страны гарантий по поводу незыблемости послевоенного имущественно-правового устройства в западных областях Чехии, из которых в 1945-1946 годах были выселены судетские немцы.

30 октября на саммите в Брюсселе ЕС согласился предоставить Чехии запрошенные ею дополнительные гарантии по Лиссабонскому договору, и Клаус подписал документ. Однако на брифинге после подписания он вновь заявил, что вступление договора в силу «приведет к тому, что Чешская Республика перестанет быть суверенным государством».