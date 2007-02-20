Чехия и Польша дают "добро" на размещение американской системы ПРО на своей территории

Премьер-министры Чехии и Польши сообщили, что их страны готовы разместить у себя американские системы противоракетной обороны.

В связи с этим российская сторона заявила о способности своих ракетных войск поражать данные объекты. Премьер-министр Польши подчеркнул, что подобное решение не направлено против России и размещение системы ПРО должно исключить возможные действия государств, которые не хотят подчиняться правилам, действующим сегодня в мире. В связи с подобным решением европейских стран Россия намерена возобновить производство ракет средней и малой дальности.

Тем временем на Международной конференции "Адаптация ОДКБ к современным политическим реалиям" пойдет речь о безопасности на евразийском пространстве. Она открывается 20 февраля в Москве. С белорусской стороны в форуме принимают участие представители Госсекретариата Совета Безопасности, Министерства обороны и МИД.