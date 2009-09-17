Чавес призвал граждан быть готовыми к военному конфликту

В среду, 16 сентября, президент Венесуэлы призвал лидеров стран, входящих в Союз южноамериканских наций (UNASUR), быть готовыми к вооруженному противостоянию против экспансии США.

Чавес заявил, что Колумбия, допустившая создание на своей территории американских военных баз, «останется в UNASUR в полной изоляции», если не разъяснит все детали договора с американцами. Чавес дал понять, что Венесуэле вскоре, возможно, придется воевать не только против США, но и против своего соседа – Колумбии.

Чавес заявил, что министр обороны Колумбии на встрече с коллегами по UNASUR в Эквадоре, проходившей во вторник, «бесстыдно оправдывался», говоря о невозможности сообщить подробности соглашения с Вашингтоном. Теперь Чавес требует от колумбийских властей гарантий того, что союз Боготы и Вашингтона не приведет к вооруженному нападению на Венесуэлу. При этом он выразил уверенность в том, что американцы с территории Колумбии будут вести шпионскую деятельность и «готовить заговор» против Венесуэлы. Поэтому вооруженные силы страны должны быть готовы к защите.

Кроме того, Чавес вновь заявил о планах США свергнуть или даже убить его, чтобы завладеть нефтяными ресурсами его родины, стоящей пятой в рейтинге мировых экспортеров нефти и четвертой в списке поставщиков США.

В понедельник, 14 сентября, Уго Чавес объявил о том, что больше не станет продавать Колумбии нефть по льготным ценам. Ежемесячно Богота покупала от 50 до 120 тысяч баррелей горючего. Кроме нефти Венесуэла экспортировала в Колумбию химическую продукцию, получая взамен продукты питания и текстиль. В лучшие времена товарооборот между государствами достигал семи миллиардов долларов, отмечает издание.

Также в понедельник, выступая в передаче «Алло, президент», Чавес объявил о вторжении колумбийских военных в Венесуэлу. Те якобы пересекли границу, проходящую по реке Ориноко. Правда, к тому моменту, когда к месту инцидента прибыли венесуэльские пограничники, колумбийские войска уже вернулись на свою территорию.

Со своей стороны глава Колумбии Альваро Урибе сразу после этих прозвучавших в эфире обвинений встретился с военным руководством. И получил заверения, что ничего подобного не происходило и фактов нарушения венесуэльской границы не было, сообщает Newsru.com.