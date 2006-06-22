Час войны в Ираке обходится США в девять миллионов долларов

Об этом сообщил сенатор-демократ Том Харкин, сославшись на выкладки главного контрольного управления Конгресса. Всего, по данным сенатора, США расходуют на войну в Ираке 6,4 млрд. долларов в месяц. Том Харкин проголосует за обе поправки к военному бюджету. В первой предлагается вывести американские войска из Ирака до 1 июля 2007 года. В другой - начать "поэтапный вывод" войск США уже до конца этого года. Правда, обе резолюции внесены демократами и имеют мало шансов быть принятыми сенатом, где большинство мест у республиканцев, поддерживающих позицию Джорджа Буша, который отказывается назвать сроки вывода войск США из Ирака, передают информагентства.