Чалый: «Газпром» никогда не ведет войну на два фронта

1200 километров газопровода «Северный поток» , проложенных по дну Балтийского моря, обошлись России в 8,8 миллиарда евро, что вдвое превосходит изначальную смету. Впрочем, это мало волнует руководство России и «Газпрома», для которого труба станет аргументом в непрекращающихся газовых спорах с Киевом. Украина, транспортирующая сегодня до 80% российского топлива в Европу и Турцию, больше года добивается от России скидки на газ для собственных нужд. В «Газпроме», впрочем, утверждают, что цена топлива вполне приемлема. И она даже меньше, чем у целого ряда его европейских клиентов. Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Украине в этом смысле тяжело. У них переговорная позиция гораздо слабее. Другое дело, что она может измениться с января 2012 года, когда окажется, что Россия не сполна выполняет свои обязательства по отношении к Беларуси, потому что мы знаем, как традиционно «Газпром» оперирует. Он никогда не ведет войну на два фронта, если нужно дожать одних, то обязательно идет какое-то примирение, например, с Беларусью.

Цена газа для Беларуси в 2012 году не только не повысится, но и будет снижена. Москва обещает ввести в формулу расчета интеграционный понижающий коэффициент. Достижение конкретных договоренностей увязывают с приобретением оставшихся 50% «Белтрансгаза». Юрий Шевцов, политолог:

Если россияне действительно возьмут «Белтрансгаз», то сложно представить себе, зачем им брать его, если они не будут наращивать хотя бы немного в абсолютных цифрах транзит газа через Беларусь.

Сергей Чалый:

Ситуация ведь такова, что никогда более короткого и дешевого пути Россия иметь не будет – она это четко понимает. И это очень хорошо видно. Потому как внезапно в течение года изменилась позиция России к покупке оставшихся 50 % «Белтрансгаза». Еще буквально год назад «Газпром» говорил о том, что мол, мы, и тогда переплатили, исходя из оценки 5 миллиардов, и вообще это металлолом, и он никому не нужен, и так далее, и у нас сейчас будут обходные пути, мы избавимся от транзитных рисков. Мы знаем, что по территории РБ проходит, принадлежащая «Газпрому» труба «Ямал – Западная Европа», которая забита и используется полностью на свой крейсерский режим. Так или иначе, никто оттуда не собирается уводить газ на какие-то странные направления. Пока же ситуация с транзитом на украинском направлении все сильнее напоминает подготовку к газовой войне. И Европа, похоже, начинает к ней готовиться. Алексей Громов, заместитель генерального директора Института энергетической стратегии России:

Сегодня посмотрел сводку последних событий в части поставок газа через украинскую ГТС. И данные показывают, что через нее украинским и европейским потребителям было прокачано газа уже сегодня на 15 % больше, чем в прошлом году. Это означает то, что европейцы равно как и украинцы уже готовятся к этой ситуации, закупают по максимуму газ для того, скажем так, чтобы потратить меньше денег в тот период, когда цена на газ достигнет своего пика.