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Церковь как надежная опора государства в сохранении духовных ценностей

24 октября 2008 14:19
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Президент Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым.

Глава государства поблагодарил Владыку за приезд, отметив при этом  особое отношение с которым белорусы всегда ожидают визитов   Партриарха. Президент отметил, что дни торжеств по случаю 1020-летия Крещения Руси совпали еще с одной знаменательной датой - 30-летием служения на белорусской земле Митрополита Филарета. И сегодня  российскому гостю и Патриаршему Экзарху всея Беларуси Александр Лукашенко вручил высокие государственные награды - ордена Почета. Ирина Мартьянова следила за церемонией.

На белорусской земле Патриарха Алексия второго встречают уже в шестой раз.  И всегда неизменно тепло и радушно. Об особом отношении к высокому гостю уже в первые минуты встречи говорит белорусский Президент. Это только в теории, власть светская и духовная разведены по разные стороны.  На практике же, все наоборот: государство и церковь уже давно объединяет одна цель: единство народов.   

Визит Патриарха - большое событие для верующих, и не меньшее в политической жизни белорусского государства. Спокойствие и отсутствие разногласий на религиозной почве в стране  – первое что отмечает в беседе Александр Лукашенко. Результат общих усилий – церкви и государства. Патриарх Московский  и вся Руси  за такую теплую поддержку церкви благодарит белорусского президента лично. 

Строящиеся храмы,  мужские и женские монастыри. За последние 20 лет число православных приходов в стране увеличилось в четыре раза.  Соглашение о сотрудничестве между республикой Беларусь и Белорусской православной церковью – вывело эти взаимоотношения на новый уровень. И обращаясь к высокому гостю,  Александр Лукашенко подчеркивает Беларусь  и дальше будет придерживаться того курса которым следует сегодня. Конечно же при поддержке церкви.   

1020-летие Крещения Руси и - 30-летие служения на белорусской земле Митрополита Филарета. В этом году эти даты совпали. Президент отмечает: вклад Патриаршего Экзарха всея Беларуси  в укрепление церкви и согласия в обществе переоценить сложно. По такому случаю сразу две государственные награды, два ордена почета. 

Дальновидной  и направленной на сохранение духовного наследия  народа - так называет Владыко белорусскую политику. В ответном слове. И добавляет: в условиях нынешней нестабильности  Беларусь своеобразный духовный форпост и по отношению к России. НАТО продвигается на Восток и если бы не проводимая в Беларуси  политика, угроза Российской Федерации была бы куда серьезнее.

Модели взаимоотношений между государством и церковью на протяжении истории меняются.  Последнее десятилетие --период новых  подходов  во взаимодействии.  И об этом тоже говорили сегодня Президент Александр Лукашенко и Владыко Алексий второй. Период  социально–политических  перемен,  как раз то время,  когда выбитые  из  привычной  колеи  жизни  люди  находят  утешение  в   религии. И именно сегодня религиозные принципы  воспринимаются современным  обществом   как  нравственные ориентиры. 

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