Церковь как надежная опора государства в сохранении духовных ценностей

Президент Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым.

Глава государства поблагодарил Владыку за приезд, отметив при этом особое отношение с которым белорусы всегда ожидают визитов Партриарха. Президент отметил, что дни торжеств по случаю 1020-летия Крещения Руси совпали еще с одной знаменательной датой - 30-летием служения на белорусской земле Митрополита Филарета. И сегодня российскому гостю и Патриаршему Экзарху всея Беларуси Александр Лукашенко вручил высокие государственные награды - ордена Почета. Ирина Мартьянова следила за церемонией.

На белорусской земле Патриарха Алексия второго встречают уже в шестой раз. И всегда неизменно тепло и радушно. Об особом отношении к высокому гостю уже в первые минуты встречи говорит белорусский Президент. Это только в теории, власть светская и духовная разведены по разные стороны. На практике же, все наоборот: государство и церковь уже давно объединяет одна цель: единство народов.

Визит Патриарха - большое событие для верующих, и не меньшее в политической жизни белорусского государства. Спокойствие и отсутствие разногласий на религиозной почве в стране – первое что отмечает в беседе Александр Лукашенко. Результат общих усилий – церкви и государства. Патриарх Московский и вся Руси за такую теплую поддержку церкви благодарит белорусского президента лично.

Строящиеся храмы, мужские и женские монастыри. За последние 20 лет число православных приходов в стране увеличилось в четыре раза. Соглашение о сотрудничестве между республикой Беларусь и Белорусской православной церковью – вывело эти взаимоотношения на новый уровень. И обращаясь к высокому гостю, Александр Лукашенко подчеркивает Беларусь и дальше будет придерживаться того курса которым следует сегодня. Конечно же при поддержке церкви.

1020-летие Крещения Руси и - 30-летие служения на белорусской земле Митрополита Филарета. В этом году эти даты совпали. Президент отмечает: вклад Патриаршего Экзарха всея Беларуси в укрепление церкви и согласия в обществе переоценить сложно. По такому случаю сразу две государственные награды, два ордена почета.

Дальновидной и направленной на сохранение духовного наследия народа - так называет Владыко белорусскую политику. В ответном слове. И добавляет: в условиях нынешней нестабильности Беларусь своеобразный духовный форпост и по отношению к России. НАТО продвигается на Восток и если бы не проводимая в Беларуси политика, угроза Российской Федерации была бы куда серьезнее.



Модели взаимоотношений между государством и церковью на протяжении истории меняются. Последнее десятилетие --период новых подходов во взаимодействии. И об этом тоже говорили сегодня Президент Александр Лукашенко и Владыко Алексий второй. Период социально–политических перемен, как раз то время, когда выбитые из привычной колеи жизни люди находят утешение в религии. И именно сегодня религиозные принципы воспринимаются современным обществом как нравственные ориентиры.

