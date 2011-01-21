Церемонию вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко увидят в 56 странах мира

Сегодня состоится церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко. Инаугурация пройдет во Дворце Республики. Прямая трансляция по всем каналам белорусского телевидения начнется в 12.50. По завершении церемонии инаугурации состоится праздничный концерт мастеров искусств.

Основное действо пройдет во Дворце Республики. В соответствии с Конституцией, принести присягу Президент должен не позднее двух месяцев со дня избрания.

Начнется церемония с проезда кортежа по проспекту Победителей. По всему пути следования расставлены телекамеры. К слову, картинку будут обеспечивать более 30 камер и почти 10 телевизионных кранов. Прямая трансляция будет вестись через спутник. Церемонию смогут увидеть в 56 странах мира.

Центральная и, пожалуй, самая сакральная часть инаугурации — это принесение присяги. Президент вступает в должность после прочтения этого текса. Сама присяга достаточно лаконичная — она состоит всего из 4 строк. Произносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов, сенаторов, а также судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов. После этого председатель Центризбиркома вручает Президенту удостоверение и звучит гимн.

Завершением торжественной церемонии станет праздничный концерт мастеров искусств.

За инаугурацией будет следить большое количество гостей. Среди них — более трех десятков руководителей иностранных дипломатических учреждений и представительств международных организаций.

Церемонию будут освещать около 100 белорусских и зарубежных журналистов. В зале Дворца Республики будут члены Совета Министров нашей страны, другие должностные лица, представители религиозных конфессий, политических партий, общественных объединений. Делегации приедут со всех регионов страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».