Центризбирком зарегистрировал еще три кандидата в депутаты Палаты представителей

Кандидат в депутаты – истец, ответчик – окружная комиссия , Центризбирком – в роли арбитра. Эта борьба даже не за кандидатский мандат, а только за право за него побороться. Их более удачливые коллеги уже третий день штурмуют сердца избирателей. Для них – кандидатский минимум – убедить Центризбирком в собственной правовой правоте.

Мама – за дочку, а дочку за внучку. А кандидата, как репку – вытянули из предвыборной гонки. Недостоверные подписи в поддержку выдвиженца – одно из главных предвыборных нарушений. Его жертвой пал не один десяток потенциальных кандидатов.

А вот в самом Центризбиркоме к каждой жалобе подходят со всей долей ответственности. Поблажек нет никому – ни пострадавшим от партийных войн, ни первым жертвам черного пиара.

На этом мерседесе – когда-то он мечтал въехать в светлое парламентское будущее. Вот только долги не пустили. У машины – давно новый хозяин, а доверенность осталась – на прежнем владельце. Кандидат попросил прощения, но его не простили. Не знание закона от ответственности не освобождает. Вердикт – в удовлетворении жалобы отказано.

А вот другому кандидату повезло больше. В информации об имуществе – допущен технический сбой. Ошибку исправили, а кандидата на предвыборную дистанцию вернули.

52 жалобы – за два рабочих дня. Сегодня в кандидатском полку прибавилось еще три счастливых билета. А в предвыборной гонке – уже 284 кандидата на 110 парламентских кресел.

Всего Центральная комиссия за два дня рассмотрела 52 жалобы кандидатов в депутаты и вернула в предвыборную гонку восемь претендентов на депутатский мандат.