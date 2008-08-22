Центризбирком утвердил график выступлений кандидатов в депутаты в теле- и радио-эфире

Обращения к избирателям продолжительностью не более пяти минут будут транслироваться в записи. На радио - с 18.00 до 19.00, по телевидению – с 17.30 до 18.30. Избиратели будут заранее информированы о порядке выступлений кандидатов. Первое обращение запланировано на 3-е сентября. Наш канал будет транслировать телевизионные выступления кандидатов из Минской области. По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, успешное выступление в СМИ может составить 20% успеха в избирательной кампании. Некоторые претенденты на депутатский мандат и сейчас частые гости на страницах газет и в телеэфире.