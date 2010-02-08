Центризбирком Украины заканчивает обработку бюллетеней второго тура президентских выборов

Ситуация в Украине, а конкретно в Киеве, очень напряженная. Центризбирком обработал уже почти 97% электронных протоколов. По их результатам разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко минимален.

У лидера оппозиции 48, 34% голосов украинцев, у премьера — 46,5%. Против всех проголосовали почти 5% избирателей.

Глава ЦИК сегодня подтвердил, что окончательные результаты объявят по закону до 17 февраля, но от прогнозов того, что будет происходить за стенам Центризбиркома, отказался.

С самого утра под зданием митингуют около тысячи «регионалов». Они говорят, что будут стоять до объявления окончательных итогов, чтобы отстоять свою победу. А победу команда Януковича и он сам фактически стали праздновать еще со вчерашнего вечера, ведь и по данным многочисленных экзит-поллов выиграл эти выборы именно Виктор Янукович.

Но никто не думает, что Тимошенко так просто согласится со своим проигрышем. Вчера представители обоих кандидатов скрупулезно фиксировали все нарушения, и политологи уже прогнозируют, что при таком минимальном разрыве между кандидатами — в два с мелочью процента — впереди у них многонедельные битвы в судах по непризнанию выборов на отдельных участках. А значит, нельзя до конца исключить и версию третьего тура. При том, что наблюдатели от СНГ уже сделали свои наблюдения о том, что в общем, несмотря на мелкие нарушения, выборы прошли спокойно и в рамках закона.

Есть и версия о том, что кандидаты могут договориться. Но представители партии регионов уже сказали, что их победа честная, что никаких переговоров с Тимошенко они вести не собираются — слишком уж разные у них политические курсы — и пообещали, что при президенте Януковиче Тимошенко премьером не будет, так как в парламенте быстро сформируют новую коалицию.

Все ждут реакции на эти заявления самой Юлии Тимошенко, она обещала дать пресс-конференцию в Кабинете министров уже в пять часов вечера.