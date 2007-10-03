Центризбирком Украины ведет последние подсчеты

В Украине все еще не подведены предварительные итоги парламентских выборов. Центризбирком ссылается на проволочки в обработке бюллетеней в Донецке и Симферополе. Тем не менее, уже посчитано более 99% голосов. И оставшиеся доли процента вряд ли изменят расстановку политических сил. Голосов, которые получили Блоки Юлии Тимошенко и "Наша Украина - Народная самооборона", достаточно для формирования правящей коалиции. В общей сложности "оранжевые" могут занять в Раде большинство - 230 мест. В то же время "Партия Регионов" вместе со своим союзником - Компартией Украины - останется, скорее всего, в меньшинстве, получив около 200 мандатов. Таким образом, премьерский пост Виктор Янукович, возможно, потеряет, и сегодняшнее заседание Правительства может стать последним для этого состава кабинета министров.