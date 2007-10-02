Центризбирком Украины намерен объявить предварительные итоги парламентских выборов

Пока лидерство сохраняет Партия регионов. Она увеличила отрыв от Блока Юлии Тимошенко на 3%, набрав 34% голосов.

Президентскому блоку "Наша Украина - Народная самооборона" отдали предпочтение чуть больше 14% избирателей. Депутатские кресла в Верховной раде достанутся коммунистам и Блоку Литвина - они на четвертой и пятой позициях.

До сих пор сохраняется интрига в отношении социалистов. Им не хватает лишь нескольких сотых для того, чтобы преодолеть минимальный 3% барьер. После окончательного подсчета голосов путь к формированию нового правительства будет официально открыт. Вопрос в том, кому и с кем придется договариваться для создания коалиции парламентского большинства.

