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Центризбирком обсуждает условия организации выборов в местные Советы депутатов

26 октября 2006 07:24
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В Центральном избирательном комитете Беларуси 26 октября планируют принять ряд постановлений. Они коснутся организации выборов в местные Советы депутатов. Речь пойдет о декларировании доходов и имущества тех, кто намерен претендовать кандидатом в депутаты, об участии в голосовании граждан, находящихся под арестом и об использования СМИ при подготовке выборов. В Центризбиркоме отметили, что аналогичные документы действовали и раньше. Существенных изменений не ожидается, поскольку принятые законодательные новшества не коснулись вопросов, которые регулируют данные постановления.

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