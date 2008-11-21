Центризбирком Беларуси зарегистрировал Анатолия Толкачева членом Совета Республики Национального собрания

Руководитель Минского городского консультационно-диагностического центра и заместитель председателя Мингорсовета был избран сенатором от столицы 19 ноября в результате повторных выборов. Таким образом, в верхней палате белорусского парламента – 57 сенаторов, по 8 человек от каждой области и города Минска, один назначен Главой государства. На первой сессии Совета Республики избрано его руководство, сформированы постоянные комиссии. Сессия Верхней палаты продолжит работу 28 ноября.