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Центризбирком Беларуси зарегистрировал Анатолия Толкачева членом Совета Республики Национального собрания

21 ноября 2008 14:51
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Руководитель Минского городского консультационно-диагностического центра и заместитель председателя Мингорсовета был избран сенатором от столицы 19 ноября в результате повторных выборов. Таким образом, в верхней палате белорусского парламента – 57 сенаторов, по 8 человек от каждой области и города Минска, один назначен Главой государства. На первой сессии Совета Республики избрано его руководство, сформированы постоянные комиссии. Сессия Верхней палаты продолжит работу 28 ноября.

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