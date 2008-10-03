Центризбирком Беларуси утвердил итоги выборов Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва

В нижнюю палату белорусского парламента избрано 110 депутатов. Выборы состоялись во всех округах республики.

На заседании ЦИКа прошедшую избирательную кампанию охарактеризовали как открытую, свободную и демократическую. Выборы завершилась с плюсом в буквальном смысле. В ходе кампании сэкономили 6 миллиардов рублей. В первом туре – около 2 миллиардов. Еще 4 предназначались для второго.



Рассмотрение итогов выборов начали с актов о нарушениях. По каждой области отчитались кураторы. Всего же в Центризбирком поступило 24 жалобы по 20 избирательным округам. Цифра мизерная. Ведь в выборах участвовало 263 кандидата. Это значит подавляющее большинство результатами избирательной кампании довольны. Состоятельность выборов отметили и представители политических партий.

Как выяснилось на заседании, многие претензии говорят либо о незнании наблюдателями избирательного законодательства, либо основаны исключительно на голословных утверждениях - без имен и фамилий. Отдельные и вовсе напоминали анекдот. Как например, заявление о том, что в деревнях голосование было организовано прямо в магазинах.

Первая сессия начнется 27 октября. По Конституции, нижняя палата избирает из своего состава спикера. До этого момента сессию ведет глава ЦИК. Сегодня, кстати, прошло и заседание по выборам членов Совета Республики от витебской области. С понедельника эту работу продолжат другие регионы.

Подводя итоги, в ЦИК заявили о готовности рассматривать предложения международных наблюдателей по улучшению избирательного законодательства. Но главный вердикт – избирательная кампания прошла прозрачно, открыто и демократично. В том числе и последний этап - подсчет голосов. Некоторые недочеты, конечно, были, однако они никак не могли повлиять на ход выборов.

Говоря о выявленных недостатках, было отмечено, что все они незначительные и не носят массового характера. Также в течение этого заседания членами комиссии было выдвинуто сразу два предложения об усовершенствовании избирательной системы. Еще ЦИК ожидает рекомендаций от ОБСЕ, которые также, несомненно, будут получены и рассмотрены.

