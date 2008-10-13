Центризбирком Беларуси подвёл итоги выборов в нижнюю палату парламента страны

Рассмотрены последние жалобы от кандидатов, которые по результатам голосования не вошли в состав новой Палаты Представителей Национального собрания. За три часа комиссия разобрала девять жалоб, две из которых остались без внимания из-за пропущенных сроков их подачи. Основные требования, как правило, проигравших кандидатов сводились к признанию выборов на отдельных округах недействительными либо к пересчету бюллетеней. По семи жалобам ЦИК принял решение «отказать в удовлетворении», и признать выборы на этих участках – состоявшимися. Как отметила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, в большинстве заявлений экс-кандидатов были лишь эмоции, нежели конкретные факты о нарушениях законодательства. Следовательно, они не могут повлиять на итоги парламентских выборов.