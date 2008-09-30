Центризбирком Беларуси подведет окончательные итоги парламентской избирательной кампании на заседании 3 октября

Об этом сегодня сообщили в ЦИК. Напомним, что выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва состоялись 28 сентября во всех 110 округах. Явка избирателей на участки для голосования составила 75,3%.



В соответствии с национальным законодательством первая сессия должна состояться не позднее чем через 30 дней после выборов. Возможная дата ее открытия - 27 октября. Сессия созывается Центризбиркомом. Планируется, что первое пленарное заседание откроет глава ЦИК Лидия Ермошина и будет проводить его до избрания спикера.



Парламентские выборы в Беларуси прошли на высоко организованном уровне и в полном соответствии с национальным законодательством, а также общепризнанными международными нормами проведения выборов. Такое заключение сделала миссия наблюдателей от СНГ.



Избирательные комиссии, а также органы госуправления Беларуси создали все условия для вовлечения максимального числа политических сил и максимального количества выборщиков в избирательный процесс. Миссия наблюдателей от СНГ отмечает также полную прозрачность при подсчете голосов.



Ну, а заключительная сессия нижней палаты белорусского парламента действующего созыва начнет свою работу 2 октября. В проекте повестки – 36 вопросов. Парламентарии также планируют ратифицировать 7 международных договоров. Ожидается, что в день открытия осенней сессии в Овальном зале будет рассмотрен проект бюджета Беларуси на 2009 год.