C известного политика-блоггера хотели содрать полмиллиона за создание ЖЖ

Губернатору Кировской области Никите Белых поступило предложение о разработке, обслуживании и продвижении блога на платформе LiveJournal. Об этом он сообщил в своем блоге, который он ведет с июня 2005 года, имея более 3,5 тысячи подписчиков.

Как уточняет газета "Ведомости", предложение поступило от PR-агентства FPG-Media. Представитель компании, директор по работе с клиентами Евгений Пучков, подтвердил изданию, что подобные предложения рассылались губернаторам, мэрам, префектурам и управам. Пучков, по его словам, не знал, что такое предложение было отправлено популярному блогеру Никите Белых, однако не исключил, что кировский губернатор заинтересуется возможностями активного продвижения своего блога.

В письме PR-агентства отмечается, что президент России Дмитрий Медведев на заседании Госсовета в декабре 2009 года фактически отказал в доступе к высоким государственным должностям тем политикам, которые "не присутствуют на постоянной основе в интернет-пространстве". В беседе с "Ведомостями" Евгений Пучков отметил, что около полутора десятков политиков, получивших предложения от FPG-Media, на них откликнулись.