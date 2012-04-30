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Бывший премьер-министр Ливии, ближайший соратник Муаммара Каддафи, найден мертвым в Вене

30 апреля 2012 09:57
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Новости Австрии. В Вене найден мертвым бывший премьер-министр Ливии. Он был одним из ближайших соратников убитого ливийского лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. Родственники уверяют, что экс-премьер умер в своей квартире. Однако полиция заявляет, что тело было обнаружено в судоходном русле Дуная.

По одной из версий, 69-летний Шукри Ганем просто упал в воду из-за того, что ему стало плохо. В пользу этой версии говорит тот факт, что на теле не было обнаружено следов насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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