Бывший премьер-министр Ливии, ближайший соратник Муаммара Каддафи, найден мертвым в Вене

Новости Австрии. В Вене найден мертвым бывший премьер-министр Ливии. Он был одним из ближайших соратников убитого ливийского лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. Родственники уверяют, что экс-премьер умер в своей квартире. Однако полиция заявляет, что тело было обнаружено в судоходном русле Дуная.

По одной из версий, 69-летний Шукри Ганем просто упал в воду из-за того, что ему стало плохо. В пользу этой версии говорит тот факт, что на теле не было обнаружено следов насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.