Бывший министр обороны Венесуэлы получил почти 8 лет тюрьмы

Бывший министр обороны Венесуэлы, генерал в отставке Рауль Исайс Бадуэль (Raul Isaias Baduel), известный своей критикой президента страны Уго Чавеса, приговорен к 7 годам и 11 месяцам тюрьмы.

Бадуэль признан виновным в злоупотреблениях властью и хищениях.

Еще один фигурант дела, полковник Эрнан Медина Марваль (Hernan Medina Marval), получил 8 лет и 11 месяцев тюрьмы. Следствие обвиняло экс-министра в хищениях 18,6 миллиона долларов, совершенных в 2006 и 2007 годах, когда он еще занимал пост главы военного ведомства.

Сам осужденный в ходе процесса настаивал на своей невиновности и заявлял, что его преследуют за критику Чавеса. Одна из дочерей Бадуэля заявила репортерам, что главной уликой обвинения на процессе были показания солдат, видевших Марваля, носящего некие черные мешки, в которых якобы лежали деньги.

В 2007 году Бадуэль раскритиковал планы Чавеса провести референдум о расширении полномочий президента и перешел в оппозицию. По его словам, Чавес таким образом пытался «узаконить насильственный захват власти». До этого Бадуэль считался одним из главных соратников президента Венесуэлы. Он занимал пост министра обороны с 2002 по 2007 год, сообщает Lenta.ru.