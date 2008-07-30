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Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич доставлен в Гаагскую тюрьму

30 июля 2008 10:34
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Он уже прошел медицинский осмотр и предстанет перед судьями в ближайшие 48 часов. Экс-президента будут обвинять по одиннадцати эпизодам, в основном связанных с событиями в боснийской Сребренице. Накануне экстрадиции Караджича в Белграде прошли массовые акции протеста. 15 тысяч сторонников бывшего сербского лидера обвинили власти в "предательстве национальных интересов". В результате столкновений между демонстрантами и полицией, пострадали 46 человек. Сейчас обстановка в Белграде постепенно нормализуется.

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