Бывшего мэра Детройта приговорили к 28 годам тюрьмы за рэкет, взяточничество и уклонении от уплаты налогов

Новости США. К 28 годам тюремного заключения приговорили бывшего мэра американского города Детройт за рэкет, взяточничество и уклонении от уплаты налогов. По словам прокурора, вместо того, чтобы попытаться помочь жителям города, оказавшимся на краю финансовой пропасти, мэр тратил казенные деньги на путешествия, дорогие гольф-клубы и занятия йогой.

Некогда процветавшая автомобильная столица США в ближайшее время может быть объявлена крупнейшим городом банкротом в истории. Общий долг Детройта составляет почти 20 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.