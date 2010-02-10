БЮТ: Признать результаты выборов и уйти в оппозицию?

Депутаты от БЮТ приводили конкретные факты фальсификаций, которые на их взгляд являются основанием для непризнания Виктора Януковича новым Президентом Украины. Регионалы реагируют на это спокойно и обещают уже на следующей неделе отправить Правительство Тимошенко в отставку.

Признать результаты этих выборов и уйти в оппозицию Юлия Тимошенко может уже завтра – такое заявление отдельных депутатов из её блока сегодня не стало ни для кого неожиданностью. И даже перенос заседания Кабмина с традиционной среды на четверг как подтверждение – БЮТовцы тянут время.

Сегодня на брифинге позицию БЮТ огласил депутат Сенченко, заявив, что около 200 тысяч голосов за Януковича в Крыму сфальсифицировали. Свои слова он подтверждал конкретными примерами. Но выглядело это, по меньшей мере, странно. Если вспоминать вердикт всех наблюдателей о минимуме нарушений. Сенченко показал списки 200 комиссий, в каждой из которых голосовали на дому от 8 до 20% людей. Плюс назвал номера участков, где испорченные бюллетени якобы засчитывались в результат Януковича. А позже и вовсе обвинил в преступлении органы Госреестра.

Андрей Сенченко, народный депутат Украины, фракция «Блока Юлии Тимошенко»:

Эта системная фальсификация выливалась в то, что на участке выдавались от имени Госреестра дополнительные списки, которые на 70% дублировали основные. То есть, гражданам, которые включились в эту фальсификацию, не надо было сложных канонических каруселей. Они просто подходили к своему столу по месту жительства, голосовали один раз, а потом к другому столу с дополнительными списками и голосовали второй раз.

Регионалы на эти заявления реагируют спокойно. Сейчас их куда больше волнует формирование новой коалиции в парламенте. И сегодня в Партии Регионов признались — активные переговоры идут со всеми фракциями, кроме БЮТ. Но всё равно убеждают – ждать осталось недолго.

Анна Герман, заместитель председателя «Партии Регионов»:

Мы надеемся, что в ближайшее время будет сформирована парламентская коалиция, нынешнее правительство будет отправлено в отставку и назначено новое. В самое ближайшее время — не будем загадывать наперёд, но это может произойти на следующей неделе

Тем временем, синих у Центризбиркома становится всё больше. Сегодня в Киев прибыли ещё 4 тысячи человек с востока Украины. И понятно, что свою победу они теперь никому не отдадут. А вот в блоке Тимошенко всё чаще можно услышать разговоры о том, что оппозиция — это тоже неплохо. Особенно в условиях борьбы с финансовым кризисом.

Кто будет новым премьером теперь, наверное, самый актуальный здесь вопрос. Вариантов эксперты рассматривают множество. От регионала Николая Азарова до пока ещё Президента Виктора Ющенко, от экс-кандидата Сергея Типипко до нейтрально восставшего из прошлого Юрия Еханурова. И есть даже вариант, что премьером регионалы могут оставить Тимошенко — просто для того, чтобы в ситуации кризиса, был тот, кого не жалко.