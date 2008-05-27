Бюджет Союзного государства на 2009 год составит около семи миллиардов российских рублей

Его проект рассматривался сегодня на встрече Президента Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Павлом Бородиным. За последние 8 лет бюджет Союза вырос почти в 10 раз и в нынешнем году составляет свыше 4 миллиардов российских рублей.



В ходе встречи Президента и госсекретаря Союзного государства был обсужден широкий круг тем союзного строительства.



Владимир Путин назначен председателем Совета Министров Союзного государства. Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко подписал постановление о его назначении. Это решение было согласовано с президентом России Дмитрием Медведевым.