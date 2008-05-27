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Бюджет Союзного государства на 2009 год составит около семи миллиардов российских рублей

27 мая 2008 17:15
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Его проект рассматривался сегодня на встрече Президента Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Павлом Бородиным. За последние 8 лет бюджет Союза вырос почти в 10 раз и в нынешнем году составляет свыше 4 миллиардов российских рублей.

В ходе встречи Президента и госсекретаря Союзного государства был обсужден широкий круг тем союзного строительства.

Владимир Путин назначен председателем Совета Министров Союзного государства. Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко подписал постановление о его назначении. Это решение было согласовано с президентом России Дмитрием Медведевым.

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