Бюджет Минска на 2011 год скорректирован: доходная часть бюджета увеличена на сотни миллиардов

Доходная часть бюджета увеличивается на 800 млрд. рублей.

Александр Керножицкий, начальник финансового управления Мингорисполкома:

Дополнительно получаемый доход будет направлен на соцподдержку населения: рост зарплаты, увеличение расходов на медикаменты, питание в учреждениях бюджетной сферы образования, здравоохранения. Это дополнительные расходы в сфере ЖКХ.

Не остались без внимания и важнейшие строительные объекты на территории Минска, на финансирование которых дополнительно потребовалось более 300 миллиардов рублей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.