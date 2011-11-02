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Бюджет Минска на 2011 год скорректирован: доходная часть бюджета увеличена на сотни миллиардов

02 ноября 2011 11:01
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Доходная часть бюджета увеличивается на 800 млрд. рублей.

Александр Керножицкий, начальник финансового управления Мингорисполкома:
Дополнительно получаемый доход будет направлен на соцподдержку населения: рост зарплаты, увеличение расходов на медикаменты, питание в учреждениях бюджетной сферы образования, здравоохранения. Это дополнительные расходы в сфере ЖКХ.

Не остались без внимания и важнейшие строительные объекты на территории Минска, на  финансирование  которых  дополнительно  потребовалось более 300 миллиардов рублей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

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