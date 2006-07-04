Были войска железнодорожными, станут - транспортными

Изменения и проблемы, связанные с расширением задач, стоящих перед железнодорожными войсками на мирный и военный период, стали предметом обсуждения на заседании объединенного Совета железнодорожных войск Беларуси и России, которое прошло 4 июля в Минске.Реформирование железнодорожных войск близится к завершению, и вскоре привычная для Беларуси аббревиатура ЖДВ будет изменена. Их задачи, а также многие другие, будут выполнять войска транспортного обеспечения. Так воплощается в жизнь соответствующий Указ по этому вопросу главы государства Александра Лукашенко.

Специалисты посчитали, что характер задач, выполняемых до сего времени железнодорожными войсками, не в полной мере соответствовал как современным требованиям комплексного и рационального применения сил и средств транспортного обеспечения, так и экономическим возможностям страны.



На заседании объединенного Совета железнодорожных войск командующие этих важных для жизнеобеспечения Вооруженных Сил подразделений и обсуждали какими быть новым войскам. Генерал-полковник Григорий Когатько современный уровень взаимодействия со своими белорусскими коллегами оценивает положительно, но считает, что всегда нужно быть готовыми к более сложным задачам, особенно в особый период. Очень хочется верить, что этот <особый период> не наступит никогда. Собственно, для этого и совершенствуются Вооруженные Силы обеих стран и проводятся реформы.

Как бы ни назывались войска, подчеркивают командующие, свое главное предназначение в интересах Союзного государства они выполняли и впредь выполнять будут достойно.