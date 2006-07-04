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Были войска железнодорожными, станут - транспортными

04 июля 2006 14:25
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Изменения и проблемы, связанные с расширением задач, стоящих перед железнодорожными войсками на мирный и военный период, стали предметом обсуждения на заседании объединенного Совета железнодорожных войск Беларуси и России, которое прошло 4 июля в Минске.Реформирование железнодорожных войск близится к завершению, и вскоре  привычная для Беларуси аббревиатура ЖДВ  будет изменена. Их задачи, а также многие другие, будут выполнять войска транспортного обеспечения. Так воплощается в жизнь соответствующий Указ по этому вопросу  главы государства Александра Лукашенко. 
Специалисты посчитали, что характер задач, выполняемых до сего времени железнодорожными войсками,  не в полной мере соответствовал как современным требованиям комплексного и рационального применения сил и средств транспортного обеспечения, так и экономическим возможностям страны.
 
На заседании объединенного Совета железнодорожных войск  командующие этих важных для жизнеобеспечения  Вооруженных Сил подразделений и обсуждали  какими быть новым войскам. Генерал-полковник Григорий Когатько современный уровень взаимодействия со своими белорусскими коллегами оценивает положительно, но считает, что  всегда нужно быть готовыми  к более сложным задачам, особенно в особый период. Очень хочется верить, что этот <особый период> не наступит никогда. Собственно, для этого и совершенствуются Вооруженные Силы обеих стран  и проводятся реформы.
Как бы ни назывались войска, подчеркивают командующие, свое главное предназначение в интересах Союзного государства они выполняли и впредь выполнять будут достойно.

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