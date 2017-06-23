«Была четко поставлена задача дойти до каждого человека»: Наталья Кочанова о выездных приемах граждан

Новости Беларуси. Общенациональные вопросы будут решатся у Президента с участием Администрации. 23 июня Александр Лукашенко озвучил новый формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время серьезному анализу подвергнут положение дел в образовании в этой сфере Глава государства поручил расставить все точки над «i» уже к сентябрю. Анонсирован и серьезный разговор, который коснется сферы ЖКХ и сельского хозяйства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, вся вертикаль власти должна регулярно обсуждать решение главных вопросов с участием Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таких вопросов немало, начиная от вопросов совершенствования жилищно-коммунального хозяйства – мы договаривались на примере города-героя Минска. Мы должны в ближайшее время такое совещание провести и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось на тарифы, которые существуют в жилищно-коммунальном хозяйстве. А для этого надо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы там.

Подобная тема сельского хозяйства. Мы договорились, что мы осенью вернемся к этой проблеме после уборочной кампании.

Третья тема – это образование. Мы должны здесь в августе месяце расставить все точки над «i» и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались, к примеру, учебники – когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их. Это одна из проблем. Есть и другие проблемы. Это для широкого обсуждения. В более узком кругу мы должны обсудить ряд вопросов. К примеру, назову вопрос о так называемом раскрепощении предпринимательской инициативы. Мы должны обсудить эту задачу с принятием решения на уровне Президента.

Главе государства было доложено о работе в законодательной сфере, в том числе о проекте документа по раскрепощению предпринимательской инициативы. А также о реализации белорусско-китайских проектов. Во время встречи также поднималась тема подготовки и подбора управленческих кадров. Серьезная роль в этом вопросе по-прежнему отводится Академии управления при Президенте. Еще один из акцентов работы Администрации – регулярные выездные приемы граждан.