Мария Бутина, депутат Государственной думы Российской Федерации:

К чему в конечном итоге пришли те страны, которые пошли по западному пути? К полнейшей деградации. Больше нет производств. Ведь живут, собственно говоря, только на дотации, подачки с Запада, подачки и кредиты Евросоюза, которые им подкидывает Америка, которая выкачивает абсолютно все ресурсы. Ведь на это был ориентирован план Маршалла с самого начала.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это не скрывалось.

Мария Бутина:

Нет. У Европы забирали производства, производства должны были находиться в Америке.

Григорий Азаренок:

Коммунистов убираете из парламентов...

Мария Бутина:

Да. А Америка будет давать готовую продукцию. Они же в Африке так же сделали. Это и есть неоколониализм. То есть они готовую продукцию из Европы выкачивали, ресурсы. И сегодня, по сути дела, это стал для них сырьевой придаток. Хотите сказать, что Германия может вести свою собственную политику? Или Франция, над которой все смеются? Ну что вы, этот несчастный летящий юноша Атталь капризничает, говорит: я уйду. Говорит: не уходи. Говорит: я уйду. И такие же все там лидеры. Возьмите любого. Музыкальные, легкие создания. Неужели это личности? Вот я понимаю, Александр Григорьевич – это личность. Можете как угодно говорить, критиковать, собаки лают, караван идет, но это личность, которую знают в мире. А это кто? Мы даже не вспомним через год, кто были Каи всякие там... Непонятно, кто эти вообще люди. А у нас личность в истории все-таки играет огромную роль.

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