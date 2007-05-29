Будущее СНГ - тема заседания Межгосударственной рабочей группы

29 мая в Минске на заседании Межгосударственной рабочей группы рассмотрят окончательный вариант проекта Концепции дальнейшего развития СНГ.Документ уже обсуждался на нескольких заседаниях, где присутствовали представители практически всех стран Содружества. До 1 июня, в соответствии с поручением глав государств, документ будет готов. В нем оговорят многие вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности СНГ, в том числе и механизм упрощения принятия различных решений в рамках Содружества. Вместе с проектом концепции будет разработан и план действий по ее реализации.