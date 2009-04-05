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Будет ли в Праге размещена американская ПРО?

05 апреля 2009 13:59
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В Праге открывается неформальный саммит «ЕС-США». С официальным визитом в чешскую столицу прибыл президент Соединенных Штатов Барак Обама. На повестке дня – размещение элементов американской ПРО в Восточной Европе и меры по борьбе с мировым экономическим кризисом. Против развертывания элементов ПРО, по данным опросов, по-прежнему выступает около 70% жителей страны. В центре Праги они провели мирную демонстрацию. Противники ПРО призывают вынести вопрос на референдум.

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